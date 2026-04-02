El Kia Seltos crece y sube de nivel: más espacio, tecnología y versión híbrida

Kia presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026 la nueva generación del Seltos, un SUV compacto que evoluciona de forma significativa para acercarse al estándar de modelos de mayor tamaño.

Uno de los cambios más evidentes está en sus dimensiones. El modelo es ahora más largo, ancho y con mayor distancia entre ejes, lo que se traduce en un habitáculo más amplio.

Destaca especialmente el aumento en el espacio para las piernas en la segunda fila, además de mejoras en altura al techo, hombros y caderas, ofreciendo mayor confort para todos los ocupantes.

En diseño, adopta la filosofía “Opposites United” de la marca, con una estética más robusta y moderna. Su silueta más vertical y cuadrada refuerza su carácter de SUV, mientras que elementos inspirados en el Telluride, como las luces LED y líneas marcadas, le entregan una presencia más sofisticada. A esto se suman detalles como manillas integradas, nuevos colores y llantas de hasta 19 pulgadas.

El interior también da un salto importante, con una propuesta más tecnológica y funcional. Incorpora una cabina digital con pantallas de hasta casi 30 pulgadas combinadas, sistema de infoentretenimiento ccNC con actualizaciones inalámbricas y compatibilidad total con smartphones.

Además, suma servicios de streaming como Netflix y YouTube, junto con personalización visual inspirada en marcas como Disney y equipos de la NBA.

En términos de equipamiento, el Seltos incorpora soluciones propias de segmentos superiores, como techo panorámico, asientos eléctricos con memoria, monitor de punto ciego y visión 360°. También mejora su capacidad de carga y versatilidad interior, integrando nuevas soluciones de almacenamiento.

En el apartado mecánico, se posiciona como uno de los modelos más completos del segmento al ofrecer tres alternativas: un motor 2.0 litros, un turbo 1.6 litros y, por primera vez, una versión híbrida (HEV). Esta última incorpora incluso tracción integral eléctrica (e-AWD), ampliando las posibilidades de uso. Además, el modelo ofrece tracción AWD multimodo y hasta 20,6 cm de despeje del suelo, reforzando su capacidad fuera del asfalto.

La seguridad también se actualiza con un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), incluyendo prevención de colisiones, control crucero adaptativo y monitoreo de entorno, elevando el estándar del segmento.

El lanzamiento en Estados Unidos está previsto durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la variante híbrida lo hará en el cuarto.