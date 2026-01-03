Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
Así amaneció Caracas tras el ataque de Estados Unidos
Medios venezolanos registraron cómo quedó la base de La Carlota -ubicada en Caracas-tras la incursión estadounidense, y muestra cómo un sistema de defensa fue completamente destruido.
Por
Paula Morales
3 ENERO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Venezuela
Caracas
La Carlota
EE.UU.
Donald Trump
Nicolás Maduro
Mundo
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 2 min
Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela
hace 2 min
“Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”
hace 10 min
El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”
hace 19 min
“Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional
hace 37 min
JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”
hace 40 min
Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro
Servicios
Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming
Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas
Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026
Chile
“Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional
Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”
“Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela
Negocios
El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre
Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo
Tendencias
Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana
Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
El Deportivo
El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”
Los pilotos chilenos tienen un correcto inicio en la primera jornada del Dakar 2026
Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
Cultura y entretención
El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”
Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano
Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”
Mundo
Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela
“Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”
JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”
Paula
Regenerar la piel desde dentro
Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.