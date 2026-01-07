Video: así fue como Estados Unidos interceptó el petrolero “Marinera″ de bandera rusa

Tras una persecución de más de dos semanas en el océano Atlántico, el ejército de Estados Unidos, logró capturar el buque conocido hasta hace poco como “Bella 1” y rebautizado como “Marinera”, y que había logrado eludir el bloqueo estadounidense.

La operación en altamar se llevó acabo sin que la tripulación de la embarcación pusiera resistencia. Además, la Guardia Costera incautó un segundo barco, el “M Sophia”, interceptado en el Caribe mientras enarbolaba una bandera de Camerún.

Por otra parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, escribió en la red social X que “El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en plena vigencia en cualquier parte del mundo”.