Así fue el encuentro entre Vallejo y Sedini en la última bilateral entre ministros salientes y entrantes
La tarde de este miércoles la ministra vocera del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, se reunió con quien tomará el relevo a la cabeza de esa repartición a partir del 11 de marzo, Mara Sedini. El encuentro entre ambas es la última de las reuniones entre los secretarios de Estado de la actual administración y los del futuro Ejecutivo de José Antonio Kast.
