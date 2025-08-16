SUSCRÍBETE
Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Durante la tarde de este sábado, Carabineros de Chile confirmó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en plena vía pública de la ciudad de Barrancabermeja, Colombia.

Paula Morales 
Paula Morales

Según fuentes policiales, Mejía Hernández será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en espera de la documentación diplomática para su extradición.

Además, Carabineros reveló este registro del momento en que fue detenido.

