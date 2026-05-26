Así fue el momento en que encapuchados quemaron bus RED en Estación Central
Durante la tarde de este martes, un grupo de más de 10 encapuchados quemó un bus RED en avenida Matucana con Romero.
Según información entregada por Carabineros, los autores fueron un grupo de entre 10 a 15 personas que se estaban manifestando en el sector. Luego, obligaron a los 30 pasajeros a descender de la micro, le rociaron líquido y le prendieron fuego.
Los pasajeros y el chofer del bus habrían resultado ilesos, aunque el vehículo resultó completamente quemado.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.