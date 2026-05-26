Así fue el momento en que encapuchados quemaron bus RED en Estación Central

Según información entregada por Carabineros, los autores fueron un grupo de entre 10 a 15 personas que se estaban manifestando en el sector. Luego, obligaron a los 30 pasajeros a descender de la micro, le rociaron líquido y le prendieron fuego.

Los pasajeros y el chofer del bus habrían resultado ilesos, aunque el vehículo resultó completamente quemado.