Así fue el nuevo cambio de gabinete: ajustes en Hacienda, Economía y Agricultura

La tarde de este jueves se llevó a cabo un nuevo cambio ministerial del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El titular de Hacienda, Mario Marcel, renunció sorpresivamente a su cartera, tal como adelantó La Tercera. En su reemplazo asumió el hasta hoy ministro de Economía, Nicolás Grau.

Grau fue sustituido a la cabeza de Economía por el economista Álvaro García (PPD), exministro de los gobiernos de Frei y Aylwin y quien fue uno de los principales voceros económicos en la campaña de Carolina Tohá para las primarias oficialistas.

La socióloga María Ignacia Fernández (IND), en tanto, asumió la titularidad del Ministerio de Agricultura. Hasta mayo de este año se había desempeñado como subsecretaria de esa cartera y ahora vuelve a la repartición para reemplazar a Esteban Valenzuela (FRVS).

El miércoles Boric le pidió la renuncia a Valenzuela en lo que fue considerado como un ajuste de cuentas a la Federación Regionalista Verde Social, luego que la colectividad echara por la borda la posibilidad de una lista única parlamentaria oficialista para las elecciones de noviembre.

Mario Marcel y Esteban Valenzuela era de los pocos secretarios de Estado que habían permanecido en el gabinete desde el inicio de la administración.