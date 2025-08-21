SUSCRÍBETE
Política

Con agradecimiento a la “generosidad y audacia” de Marcel: Boric concreta nuevo cambio de gabinete

El Mandatario, como se había adelantado, hizo ajustes en los ministerios de Hacienda, Agricultura y Economía.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Boric concreta cambio de gabinete. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La tarde de este jueves, en el Salón Montt Varas de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric concretó un nuevo cambio de gabinete.

El ajuste ministerial no tuvo mayores sorpresas, pues como se había adelantado, solo incluyó cambios en la secretarías de Estado de Agricultura, Hacienda y Economía.

En el Ministerio de Agricultura salió Esteban Valenzuela y asumió María Ignacia Fernández, que anterior a Alan Espinoza, fue subsecretaria de la cartera.

En Hacienda salió Mario Marcel y asumió el cargo Nicolás Grau, que hasta ahora era el titular de Economía.

En tanto, debido a la salida de Grau, asumió la titularidad del Ministerio de Economía, Álvaro García.

Agradecimiento de Boric a Marcel

Una vez que fueron concretados los cambios y los nuevos ministros juraron o prometieron, se dio paso al discurso del Presidente Boric.

En su alocución, el Mandatario tuvo sentidas palabras para Marcel, a quien agradeció su “generosidad y audacia”.

“Me gustaría agregar algo por fuera del discurso que se lo dije personalmente a Mario hoy día en la mañana. Su aporte no se limita a lo económico. Hoy día lo veo en perspectiva y valoro especialmente la generosidad y audacia de Mario Marcel”, dijo.

Santiago 21 de agosto 2025. Se realiza un nuevo cambio de Gabinete en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Y luego continuó: “Porque cuando decidió aceptar mi invitación a ser ministro de Hacienda, lo hizo entrando a un comité político en donde el de más edad, después de él, era yo, en donde no tuvo ni una duda en aportar su experiencia y su trayectoria y su templanza para poder dirigir en conjunto -porque trabajamos siempre en conjunto con decisiones muy complicadas- el buque de la economía chilena que sabemos y queremos que vaya más rápido, pero hemos sentado las bases, hemos estado en el punto de inflexión para que esa aceleración se produzca”.

El Jefe de Estado también tuvo palabras para Grau, encargado de asumir las tareas en Hacienda.

“Esta apuesta la toma ahora Nicolás Grau, quien asumirá el Ministerio de Hacienda para continuar un camino que ya está en marcha. Nicolás ha tenido un destacado desempeño en el Ministerio de Economía, que nos ha permitido avanzar en temas clave para el país que cuando llegamos eran altamente improbables que lograran llegar a Puerto. Por ejemplo, en conjunto con su equipo, en particular el subsecretario Julio Salas, tenemos una nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero que fue fruto de un debate abierto y transparente, dejando atrás una ley que estuvo manchada por la corrupción, la conocida Ley de Pesca”, sostuvo.

Finalmente, la máxima autoridad del país agradeció a Valenzuela por su gestión en Agricultura.

“También deja el gabinete don Esteban Valenzuela. Lo conocí a propósito de los procesos de descentralización, en donde ha sido uno de los grandes impulsores en Chile de que el país se ha convertido en un país de la economía y que el poder no puede estar ni residir solamente en Santiago”.

A eso agregó que “puede dejar el ministerio con el orgullo de que hoy día los campesinos tienen mejor acceso al agua producto de la reforma que hiciéramos al sistema de riego en Chile, que tienen mejor acceso a la tierra, que tienen más apoyo para construir sus proyectos de vida en el mundo rural”.

