Ignacia Fernández retorna al Ministerio de Agricultura, esta vez como jefa de la cartera

Luego de 88 días fuera del gobierno del Presidente Gabriel Boric y del Ministerio de Agricultura, Ignacia Fernández retorna a la cartera, ahora para liderarla. Fernández asumió en marzo de 2023 el cargo de subsecretaria de Agricultura y lo dejó a finales de mayo de este año.

Ahora, Fernández fue nombrada por el Presidente Boric como ministra de Agricultura. Una designación que se da luego de la salida de Esteban Valenzuela, a quien se le pidió la renuncia luego del quiebre de Federación Regionalista Verde Social, su partido, y el Ejecutivo al no pactar una lista parlamentaria única.

Ignacia Fernández es independiente, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona (España).

En lo profesional, se ha desempeñado como directora ejecutiva de RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y asesora de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda durante un año (2014-2015).

Con el nombramiento, Fernández se transformó en la tercera mujer en asumir como ministra de Agricultura. La primera fue Marigen Hornkohl (DC) durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y la segunda fue María Emilia Undurraga (Evópoli) en el curso del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Su entrada, salida y vuelta a agricultura

Fernández fue nombrada como subsecretaria en el marco de segundo cambio de gabinete del Presidente Boric, en reemplazo del militante del Partido Federación Verde Social (FRVS), José Guajardo Reyes, y se mantuvo en el cargo por un poco más de dos años.

La salida de Fernández fue para sumarse a la campaña de Carolina Tohá para las primarias presidenciales del oficialismo, elección donde la PPD perdió contra la actual candidata presidencial, Jeannette Jara.

“Muy agradecida de que Ignacia Fernández dé este paso y se sume al comando. Gracias por poner tu experiencia y entusiasmo al servicio de un proyecto que quiere convocar una mayoría para ganar y transformar”, dijo la exministra del Interior en su momento por su cuenta de X.

En reemplazo de Fernandéz asumió el abogado Alan Espinoza Ortiz (PS). Espinoza, antes del nombramiento, contaba con “17 años de experiencia en el Ministerio de Agricultura” y asumió por dos días el cargo de ministro subrogante.

Ahora, luego de casi tres meses de salida, Fernández es la nueva ministra de Agricultura, la segunda persona que ocupa este cargo durante el gobierno de Boric.