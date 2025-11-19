BLACK SALE $990
    Así fue el rescate de los sobrevivientes de la tragedia en Torres del Paine

    Los afectados fueron derivados al hospital Augusto Essmann en Puerto Natales, donde están recibiendo atención médica y apoyo psicológico.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante la tarde de este miércoles, los cuerpos de los cinco turistas que fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine fueron llevados hasta Puerto Natales.

    Paralelamente, un helicóptero de Carabineros evacuó a los cuatro turistas sobrevivientes, que el martes fueron encontrados con vida.

    La operación continuó con los efectivos de la Sección Aérea de Carabineros de Magallanes, quienes trasladaron a los cuatro sobrevivientes de la tragedia en Torres del Paine, hasta el Hospital de Puerto Natales, donde recibieron atención médica y apoyo psicológico tras la emergencia.

    Por otra parte, los cuerpos de los cino turistas fallecidos, fueron trasladados al Servicio Médico Legal para los peritajes correspondientes.

    El operativo de rescate, fue posible gracias a que las condiciones meteorológicas mejoraron y permitieron tener una ventana de tiempo para concretar la comppleja maniobra.

    Más sobre:NacionalTorres del PainePuerto NatalesSector DicksonRegión de Magallanes

