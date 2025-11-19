Así fue el rescate de los sobrevivientes de la tragedia en Torres del Paine

Durante la tarde de este miércoles, los cuerpos de los cinco turistas que fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine fueron llevados hasta Puerto Natales.

Paralelamente, un helicóptero de Carabineros evacuó a los cuatro turistas sobrevivientes, que el martes fueron encontrados con vida.

La operación continuó con los efectivos de la Sección Aérea de Carabineros de Magallanes, quienes trasladaron a los cuatro sobrevivientes de la tragedia en Torres del Paine, hasta el Hospital de Puerto Natales, donde recibieron atención médica y apoyo psicológico tras la emergencia.

Por otra parte, los cuerpos de los cino turistas fallecidos, fueron trasladados al Servicio Médico Legal para los peritajes correspondientes.

El operativo de rescate, fue posible gracias a que las condiciones meteorológicas mejoraron y permitieron tener una ventana de tiempo para concretar la comppleja maniobra.