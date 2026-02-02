SUSCRÍBETE POR $1100
    Así fue el violento asalto que sufrieron los actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella en Recoleta

    El reconocido actor fue atacado con un arma blanca y resulto herido en sus brazos y su pierna izquierda.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la madrugada, el actor Osvaldo Silva junto a su pareja también actriz, Cecilia Cucurella fueron víctimas de una encerrona y el robo de su vehículo en un servicentro Shell, en la comuna de Recoleta.

    En los registros captados por una cámara de seguridad, se logra apreciar el momento en que fueron abordados por cinco sujetos que descendieron rápidamente desde otro vehículo.

    El actor resultó herido con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda producto del forcejeo con los asaltantes.

    “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima. Y que te asalten de un minuto para otro cinco, y perdón la palabra,cinco pendejos, cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia ‘bájate o te mato", relató la victima a Radio Biobío.

    A pesar del violento robo, ambos actores se encuentran en buenas condiciones y solo sufrieron la pérdida de artículos personales, como celulares y tarjeta bancarias, y el vehículo en que se trasladaban.

