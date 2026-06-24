Así fue la detención del cuarto involucrado en asesinato de niño de 12 años en encerrona
De momento, solo falta la detención de un quinto implicado en el crimen, que sería el integrante más joven de la banda.
Durante la mañana de este miércoles, un joven de 17 años fue entregado por su padrastro a eso de las 03.00 horas en la 14º comisaría de San Bernardo.
El imputado se suman a otros tres sujetos que fueron detenidos el martes, de 17, 18 y 21 años.
Los cuatro imputados pasarán a control en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en donde serán formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.
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