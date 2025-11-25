Así fue la emotiva reflexión de Pardow tras rechazo de acusación constitucional en su contra

Acompañado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, Pardow se refirió a los resultados de la votación e hizo una reflexión.

“Es importante que senadores de gobierno como de oposición compartieron el planteamiento de que la acusación constitucional no puede convertirse en un voto de confianza parlamentaria, sino que tiene que tener causales jurídicas específicas y estas no procedían en este caso”, afirmó.

Así, tomó una pausa y con visible emoción, siguió: “La única consecuencia material está acusación constitucional era impedirme el ejercicio académico en la Universidad de Chile”.