BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Así fue la emotiva reflexión de Pardow tras rechazo de acusación constitucional en su contra

    Luego de que el Senado rechazara la ac en su contra, el exministro de Trabajo dio un punto de prensa donde se vio visiblemente emocionado y afectado.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Acompañado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, Pardow se refirió a los resultados de la votación e hizo una reflexión.

    “Es importante que senadores de gobierno como de oposición compartieron el planteamiento de que la acusación constitucional no puede convertirse en un voto de confianza parlamentaria, sino que tiene que tener causales jurídicas específicas y estas no procedían en este caso”, afirmó.

    Así, tomó una pausa y con visible emoción, siguió: “La única consecuencia material está acusación constitucional era impedirme el ejercicio académico en la Universidad de Chile”.

    Más sobre:NacionalPolíticaAcusación ConstitucionalDiego Pardow

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    La fuerte disputa oposición-Ejecutivo que generó la glosa presupuestaria para la nueva modalidad de Fonasa

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas
    Chile

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Accidentes en scooter suben un 27,9% y dos de cada cinco usuarios admite que conduciría tras beber

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno
    Negocios

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    La fuerte disputa oposición-Ejecutivo que generó la glosa presupuestaria para la nueva modalidad de Fonasa

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile
    Tendencias

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión
    El Deportivo

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly
    Mundo

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?