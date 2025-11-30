Así fue la llegada de militares peruanos a la frontera con Chile

La presencia de militares peruanos obedece al Estado de Emergencia decretado por parte del presidente interino José Jeri, y cuyo propósito busca frenar el ingreso de migrantes irregulares que en la última semana han intentado dejar territorio chileno.

Las autoridades chilenas presentes este fin de semana en la zona, descartaron un incremento en el flujo migratorio desde Chile hacia Perú y aseguraron que hasta el momento se ha reportado una situación es normal.

“Los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año o periodos de años similares. Estamos observando que todos los mecanismos que este gobierno ha implementado durante estos últimos años han funcionado adecuadamente”, señaló el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.