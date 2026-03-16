Así fue la llegada del Presidente Kast a Arica para iniciar ejecución del Plan Escudo Fronterizo
El mandatario llegó a la base militar “Solo de Zaldívar” ubicado en la playa Las Machas, para liderar el Comité de Ministros de Seguridad y supervisar los trabajos de zanjado en la frontera con Perú.
Acompañado de los ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Interior, Claudio Alvarado, el presidente hizo un llamado a todos los sectores políticos: “En esto requerimos unidad. Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconocen fronteras”, dijo.
Así, agregó: “el que sea prófugo de la justicia, el que tenga algún asunto pendiente con la justicia, lo encaramos a presentarse para que no nos obligue a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras”.
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