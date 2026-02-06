Así fue la misa en memoria a Piñera que reunió a Chile Vamos y al futuro gabinete de Kast
Durante la tarde de ayer, se desarrolló una de las primeras ceremonias religiosas en el marco del 2º aniversario del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. En la instancia conmemorada en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia, reunió a distintas figuras políticas de RN, la UDI y Evópoli con algunas autoridades del equipo ministerial de José Antonio Kast que rindieron homenaje al expresidente.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.