Así luce la ruta del Itata por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble
Desde la tarde de este sábado se han registrado diversos focos de incendio en las regiones del Biobío y Ñuble. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ha solicitado evacuar de manera preventiva las zonas afectadas.
Se han compartido diversos registros desde la ruta del Itata donde se logra apreciar la magnitud de las llamas.
Las autoridades han solicitado no circular por la Ruta 5 Sur debido a que se encuentran cortadas las rutas del Itata, camino a Penco, Cabrero y ruta 48.
