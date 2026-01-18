SUSCRÍBETE POR $1100
    Así luce la ruta del Itata por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble

    Desde la tarde de este sábado se han registrado diversos focos de incendio en las regiones del Biobío y Ñuble. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ha solicitado evacuar de manera preventiva las zonas afectadas.

    Catalina Bórquez

    Se han compartido diversos registros desde la ruta del Itata donde se logra apreciar la magnitud de las llamas.

    Las autoridades han solicitado no circular por la Ruta 5 Sur debido a que se encuentran cortadas las rutas del Itata, camino a Penco, Cabrero y ruta 48.

    Más sobre:Incendios forestalesRuta del ItataBiobíoÑubleAlerta Roja

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Declaran alerta roja en Collipulli por incendio forestal fuera de control

    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    Ante medida de Trump contra países que apoyan a Groenlandia: La UE advierte de una “peligrosa espiral” de aranceles

    Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”

