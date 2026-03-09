Así quedó Teherán tras los ataques a su red petrolera
La capital de Irán, Teherán, amaneció este domingo bajo una densa nube negra tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra sus principales instalaciones petroleras y depósitos de combustible. La ofensiva provocó columnas de humo y la liberación de sustacias tóxicas.
“La pasada noche, cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos de petroleros, en Teherán y Alborz, fueron atacados por aviones enemigos”, explicó Keramat Veyskarami, presidente ejecutivo de la compañía nacional iraní de distribución de productos petroleros.
