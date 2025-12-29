SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Así se ve el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo desde distintos puntos de Santiago

    Según información de Conaf, al menos dos hectáreas han sido consumidas por las llamas en Las Condes, y se ha requerido 14 compañías del Cuerpo de Bomberos para combatir el fuego.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El siniestro se registra específicamente en el sector de la intersección de San Carlos de Apoquindo y Camino Las Flores, cercano al estadio Claro Arena.

    A través de redes sociales, usuarios han compartido imágenes donde se aprecia la magnitud del humo.

    Más sobre:NacionalLas CondesSan Carlos de ApoquindoIncendio ForestalClaro Arena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Qué hacer con las primeras damas?

    Primera dama

    Squella por condiciones de libertarios para sumarse al gobierno de Kast: “Ellos tienen derecho a plantear sus términos”

    Alianza imbatible: Carolina Michelson y Elle Macpherson

    Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal

    Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

    Servicios

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Los horarios de supermercados Tottus previo al Año Nuevo

    Los horarios de supermercados Tottus previo al Año Nuevo

    Squella por condiciones de libertarios para sumarse al gobierno de Kast: “Ellos tienen derecho a plantear sus términos”
    Chile

    Squella por condiciones de libertarios para sumarse al gobierno de Kast: “Ellos tienen derecho a plantear sus términos”

    Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal

    Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

    Arauco del grupo Angelini presenta proyecto eólico interregional por más de US$600 millones
    Negocios

    Arauco del grupo Angelini presenta proyecto eólico interregional por más de US$600 millones

    Presidente electo José Antonio Kast se reunirá con empresarios en evento de Icare

    La ley de permisos sectoriales avanza en su implementación: siete instituciones serán supervisadas

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie
    Cultura y entretención

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela
    Mundo

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

    China pone a prueba a Taiwán con ejercicios militares y envía “severa advertencia” en medio de tensiones con EE.UU. y Japón

    Zelensky niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de “socavar” la diplomacia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana