Así se ve el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo desde distintos puntos de Santiago
Según información de Conaf, al menos dos hectáreas han sido consumidas por las llamas en Las Condes, y se ha requerido 14 compañías del Cuerpo de Bomberos para combatir el fuego.
El siniestro se registra específicamente en el sector de la intersección de San Carlos de Apoquindo y Camino Las Flores, cercano al estadio Claro Arena.
A través de redes sociales, usuarios han compartido imágenes donde se aprecia la magnitud del humo.
