Así será el recorrido del Tren Santiago-Batuco: comenzaría a operar en 2030

Este lunes, la empresa EFE Trenes de Chile firmó el contrato para las obras superficiales del proyecto Tren Santiago-Batuco.

Paula Morales 
Paula Morales

Con una inversión de 470 millones de dólares, el nuevo recorrido tendrá una longitud de 26 kilómetros, que contará con ocho estaciones: seis en superficie y dos subterráneas.

El tramo superficial, considera la sección más extensa del proyecto, y las estaciones estarán ubicadas en Renca, Quilicura y Lampa.

El proyecto permitirá conectar en 26 minutos Batuco con Quinta Normal, viaje que actualmente demora más de una hora.

Se espera que el servicio comience a funcionar en 2030 y tenga conexiones con las Líneas 3, 5 y 7 del Metro de Santiago.

