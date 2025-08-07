Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá: hay un muerto y decenas de lesionados

Pablito Lescano no alcanzó a cantar ningún hit, porque el show de cumbia villera tuvo que ser cancelado.

Diversos registros dan cuenta del enfrentamiento dentro del Movistar Arena de Bogotá, luego de que un grupo de personas forzara la puerta del recinto e ingresara sin entradas al lugar.

Si bien el conflicto empezó en la parte inferior del escenario, las peleas se extendieron a la tribunas y los pasillos del recinto, lo que complicó la reacción de las autoridades.

De momento, se confirmó la muerte de una persona, y hay reportes de varios lesionados.