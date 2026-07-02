Biministro Alvarado respalda rechazo de Estadio Nacional para BTS y asegura que “están evaluando alternativas”

Luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) rechazara la autorización del uso del Estadio Nacional para los tres conciertos de BTS programados para octubre, el biministro Alvarado abordó la decisión.

“Es una situación que se decide primero técnicamente. Entiendo que el Instituto Nacional del Deporte ha evacuado un informe donde señala que levantar un escenario de esa característica significa tener cerrado el recinto durante mucho tiempo”, explicó.

En esa línea, agregó que añadió que “se pueden generar trastornos y daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar”.

Sin embargo, el secretario de Estado aseguró que “se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional, y eso es una situación que se está evaluando y se está conversando”.