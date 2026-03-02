Boric insiste en avanzar con proyecto de Sala Cuna: “Este no es un gallito entre oposición y gobierno”
Durante la ceremonia de inicio del Año Escolar 2026 en Juan Fernández, el Presidente Gabriel Boric reiteró el llamado al Parlamento y a la oposición para aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal durante esta semana, apuntando que depende de voluntad política. “Este no es un gallito entre oposición y gobierno (...) Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si que es salimos adelante. A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga”, declaró el mandatario.
