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    Cámara de seguridad registra el momento en que un detective da muerte a un delincuente en Estación Central

    El hecho ocurrió en la estación de Metro Padre Hurtado, cerca de las 23 horas, en la intersección de la calle Toro Mazote con la Avenida Bernardo O’Higgins.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Antes que el policía diera muerte al delincuente, este lo había abordado minutos antes para asaltarlo. Entre el forcejeo de ambos y la respuesta del funcionario de la PDI de tratar zafar del violento atraco, fue herido con una puñalada en el tórax. El hombre de 22 años de inmediato se dio a la fuga, y el detective desenfundó su arma de servicio y disparó en dos oportunidades.

    El antisocial de nacionalidad chilena falleció en el lugar, y según carabineros, no tenía antecedentes penales. El hecho ocurrió en la estación de Metro Padre Hurtado, cerca de las 23 horas, cuando el detective de 37 años salía de una pizzería en la intersección de la calle Toro Mazote con la Avenida Bernardo O’Higgins.

    Más sobre:Asaltodetectivedetective mata a delincuenteCámara de seguridad registra asalto

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