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    Isuzu vuelve a Chile con una fuerte apuesta por las pickups

    Se suma una nueva marca al mercado local. La histórica firma japonesa iniciará operaciones oficiales en el país de la mano del Grupo Kaufmann con camionetas enfocadas en desempeño, eficiencia y respaldo postventa.

     

    El recuerdo de Isuzu en Chile está vinculado a los camiones y los vehículos comerciales. Ahora, en su regreso de la mano de Grupo Kaufmann, lo hará en el difícil y competitivo segmento de las camionetas, hoy dominado por GWM Poer, Toyota Hilux, Mitsubishi L200 y Ford Ranger.

    La estrategia de la centenaria marca japonesa contempla una ofensiva enfocada en las pickups robustas y versátiles, diseñadas tanto para el trabajo intensivo como para el uso cotidiano.

    Para ello, apostará por una propuesta basada en calidad japonesa, eficiencia operativa y una sólida red de postventa respaldada por la experiencia de Grupo Kaufmann.

    El primer modelo que llegará al país proveniente de Tailandia todavía no cuenta con un nombre. Tendrá cuatro configuraciones, con transmisiones mecánicas de seis velocidades y una automática Aisin de ocho marchas, con precios que comienzan en los $26.490.000 (más IVA).

    Incorporará un motor diésel 2.2 litros bajo norma Euro 6e-bis, enfocado en reducir emisiones y optimizar el consumo de combustible, con 163 Hp y 400 Nm

    Sus dimensiones son 5.28O mm de largo, 1.870 mn de ancho, 1.785 mm de alto, una distancia entre los ejes de 3.125 mm y despeje de 235 mm. Su capacidad de vadeo es de hasta 800 mm.

    Esta nueva generación de pickups de la firma nipona fue desarrollada para responder a distintos escenarios de uso, desde faenas productivas hasta desplazamientos urbanos y recreativos, combinando durabilidad, capacidad de carga y tecnología orientada a la conducción diaria.

    Otro de los ejes centrales del anuncio será la cobertura nacional. La marca contará con presencia desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo una casa matriz exclusiva en Lampa y sucursales en Coquimbo, Valparaíso, Concepción y Llanquihue, todas con servicios de venta, postventa y repuestos.

    “La incorporación de Isuzu representa un paso estratégico para continuar ofreciendo soluciones complementarias al portafolio actual del Grupo, sin reemplazar ninguna de nuestras marcas existentes. Se trata de una compañía confiable y respetada a nivel mundial, cuyas características están alineadas con nuestros valores y propuesta de servicio”, aseguró Sebastián Russi, gerente general de Kaufmann.


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