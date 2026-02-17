SUSCRÍBETE
    Cámara reveló motivo del violento choque en el centro de Santiago: auto quedó volcado y dos personas resultaron lesionadas

    Un video de la cámara del interior del automóvil registró el violento accidente ocurrido en el centro de Santiago y se logró evidenciar que uno de los conductores cometió una infracción que provocó el siniestro.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un grave accidente vial se registró durante la mañana en el centro de Santiago, en la esquina que une las calles 10 de Julio y Portugal. El siniestro involucró a dos vehículos que colisionaron y uno de ellos terminó volcado en la pista.

    En diálogo con T13, el teniente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Javier Troncoso, esclareció que los conductores de ambos vehículos resultaron con lesiones, aunque uno de ellos presenta heridas de mayor gravedad.

    “A la llegada de Bomberos se encontraba una persona con atrapamiento médico,es decir que por sus propios medios no podía salir del vehículo”, explicó.

    Aunque el hecho se encuentra en materia de investigación, la primera hipótesis que se manejaba era que al menos un vehículo transitaba en exceso de velocidad.

    Tras la difusión de un registro captado por la cámara de uno de los vehículos involucrados, se logra revelar el motivo del accidente: uno de los conductores no respetó la luz roja provocando la grave colisión.

