Camila Flores habla por primera vez tras denuncia por fraude y asegura que no hay delito

“No hay delito, no hay falta”.

Esas fueron las palabras de la parlamentaria, que abordó por primera vez -en persona- la investigación reservada que enfrenta por presunto fraude al fisco, tras una denuncia anónima.

Flores aseguró de manera categórica su inocencia y apuntó a una intencionalidad detrás de la acusación.

“Una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto”, afirmó.

En esa línea, descartó cualquier irregularidad: “Niego total y absolutamente los hechos que se me imputan”.