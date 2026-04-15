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    Camila Flores habla por primera vez tras denuncia por fraude y asegura que no hay delito

    Desde el congreso, la senadora se refirió a la denuncia por presunto fraude al fisco en su contra descartando responsabilidad en los hechos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    “No hay delito, no hay falta”.

    Esas fueron las palabras de la parlamentaria, que abordó por primera vez -en persona- la investigación reservada que enfrenta por presunto fraude al fisco, tras una denuncia anónima.

    Flores aseguró de manera categórica su inocencia y apuntó a una intencionalidad detrás de la acusación.

    “Una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto”, afirmó.

    En esa línea, descartó cualquier irregularidad: “Niego total y absolutamente los hechos que se me imputan”.

    Más sobre:PolíticaNacionalCamila Flores

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