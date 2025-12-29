SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Captan a mujeres robando en medio de incendio en Mall Plaza Norte

    Mientras se realizaba la evacuación por la emergencia en Huechuraba, un grupo de mujeres fue grabada mientras desvalijaban locales comerciales.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante el siniestro ocurrido en las bodegas de acopio ubicadas en las cercanías del Mall Plaza Norte, se decretó la evacuación del lugar de manera preventiva, por riesgo de propagación.

    En ese momento, las cámaras de seguridad registraron a mujeres que aprovecharon la emergencia para ingresar al recinto y robar diversos artículos desde locales comerciales ubicados en los pasillos del mall.

    En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a las tres “mecheras” con varias bolsas con los artículos robados, lo que causó indignación en la comunidad.

    Más sobre:robosincendiosdelincuenciacrisis de seguridadMall Plaza Norte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    El Ipsa se modera luego de tocar máximo histórico y el dólar se mantiene al alza pese a nuevo récord del cobre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

    Servicios

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre
    Chile

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    El Ipsa se modera luego de tocar máximo histórico y el dólar se mantiene al alza pese a nuevo récord del cobre
    Negocios

    El Ipsa se modera luego de tocar máximo histórico y el dólar se mantiene al alza pese a nuevo récord del cobre

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas
    Tendencias

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión
    El Deportivo

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

    Ex atleta olímpico es buscado como uno de los mayores proveedores de droga en Canadá

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia
    Mundo

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    China inicia ejercicios militares cerca a Taiwán aumentando las tensiones

    Qué busca Benjamin Netanyahu con su quinto viaje a Estados Unidos en 10 meses

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana