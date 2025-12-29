Captan a mujeres robando en medio de incendio en Mall Plaza Norte

Durante el siniestro ocurrido en las bodegas de acopio ubicadas en las cercanías del Mall Plaza Norte, se decretó la evacuación del lugar de manera preventiva, por riesgo de propagación.

En ese momento, las cámaras de seguridad registraron a mujeres que aprovecharon la emergencia para ingresar al recinto y robar diversos artículos desde locales comerciales ubicados en los pasillos del mall.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a las tres “mecheras” con varias bolsas con los artículos robados, lo que causó indignación en la comunidad.