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    El chicle funcional que mejora la actividad cognitiva

    En el capítulo de hoy estaremos conversando con el investigador, Sebastián Espinoza sobre nuevas vías de administración de fármacos: esta vez mediante un chicle que ayuda a la actividad cognitiva.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ciencia

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