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El chicle funcional que mejora la actividad cognitiva
En el capítulo de hoy estaremos conversando con el investigador, Sebastián Espinoza sobre nuevas vías de administración de fármacos: esta vez mediante un chicle que ayuda a la actividad cognitiva.
Por
Pablo Gándara
20 ABRIL 2026
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ciencia
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