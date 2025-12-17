SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Cómo combatir el crimen organizado al interior de las cárceles?

    La "Operación Apocalipsis", que dejó a más de 40 funcionarios de Gendarmería detenidos, dejó al descubierto el martes una red de corrupción al interior de la institución encargada del control de las cárceles. En el programa de streaming de La Tercera conversamos con Pilar Lizana, especialista en seguridad, crimen organizado y narcotráfico, sobre la compleja situación. ¿Se está a tiempo para combatir al crimen organizado en los penales y es útil la reforma constitucional presentada por el Gobierno que separa funciones en Gendarmería?

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:gendarmeríacorrupcióncorrupción en GendarmeríaCrisis de seguridaddelincuencianarcotraficantyes

