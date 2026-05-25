¿Cómo prepara La Moneda la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast?
A una semana de la primera Cuenta Pública de este gobierno, el investigador del Instituto Libertad, César Miranda, explicó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por qué a su juicio la instancia marcará la fase de "consolidación" del Ejecutivo luego que finalizara la etapa de "instalación" con el ajuste ministerial que significó la salida de Mara Sedini y de Trinidad Steinert del gabinete. Revisa en el video su análisis completo.
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