Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma
El titular de Hacienda fue el principal orador y los timoneles socialistas y republicano abordaron los efectos para el gobierno-oposición tras el debate de la iniciativa legal para la reconstrucción y el desarrollo económico y social. Además, representantes de EY, la UNAB y LarrainVial analizaron los alcances del plan económico del ejecutivo.
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