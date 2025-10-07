Con ropa interior colgada: los registros de la polémica despedida de soltera en el Hospital de Antofagasta

Según El Diario de Antofagasta, que dio a conocer el hecho, “otra persona, que mantiene su identidad en reserva, quien grabó dichas historias y las divulgó posteriormente, denunció que la actividad se realizó mientras en la sala de espera del hospital había pacientes esperando ser atendidos”.

En el video se observa una oficina decorada con globos y ropa interior, y al centro una mesa con picoteo y bebidas.

Frente a los hechos, desde el hospital se anunció un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.