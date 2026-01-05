SUSCRÍBETE POR $1100
    Conductor en estado de ebriedad irrumpió en zona prohibida del aeropuerto Carriel Sur

    Durante la madrugada, un vehículo ingresó a alta velocidad y sin autorización a una zona restringida del aeropuerto Carriel Sur, sorprendiendo al personal que se encontraba en ese momento desarrollando sus labores.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Tras ingresar a la zona, funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, comenzaron la persecusión del automóvil, quienes lograron detener al conductor.

    Posteriormente el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue entregado a Carabineros para continuar con el procedimiento, quedando a disposición del tribunal correspondiente.

    NacionalDetenciónConductor en estado de ebriedadAeropuerto Carriel Sur

