Conmoción en Lota tras muerte de adulta mayor frente a Cesfam: personal de salud se negó a ayudarla

De acuerdo a testigos, una mujer de 76 años se desvaneció frente al Cesfam Juan Cartes de Lota Alto, donde estuvo aproximadamente una hora sin ser socorrida.

Incluso, vecinos del sector habrían pedido una silla de ruedas al Cesfam para movilizar a la anciana, pero esta les habría sido negada.

Con el paso de los minutos llegó el SAMU, que realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la mujer falleció en el lugar.