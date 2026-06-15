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    Clínicas de Chile A.G. reúne a autoridades, expertos y principales actores en salud en torno a una mirada de futuro para Fonasa

     
    Javier Fuenzalida, presidente del directorio de Clínicas de Chile A.G., Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales; Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile; May Chomali, ministra de Salud y César Oyarzo, director de Fonasa.

    Considerando que los temas de salud no pueden esperar y que es necesario modernizar instituciones clave del sistema de salud, Clínicas de Chile A.G. -gremio que congrega a los principales prestadores privados del país- reafirmó su voluntad de aportar propositivamente al debate público.

    Para ello, organizó el pasado 11 de junio, el seminario “Una mirada de futuro para Fonasa: Claves de una gobernanza moderna y sostenible”, encuentro que reunió a las principales voces del sector en un cruce de miradas académicas, políticas y gremiales.

    El encuentro tuvo como base la presentación de un estudio sobre la materia realizado por el académico de la U. Católica, Jorge Tarziján, quien desarrolló una propuesta para una nueva gobernanza para Fonasa.

    La instancia contó con la exposición de la ministra de Salud, May Chomali y del director de Fonasa, César Oyarzo. Luego, se desarrolló un panel de expertos compuesto por el senador Juan Luis Castro, la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada y los académicos Luis Castillo y Álvaro Erazo.

    Clínicas de Chile reúne a expertos en torno al futuro de Fonasa Álvaro Erazo, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la U. Mayor; Mariana Marusic, periodista La Tercera; Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud del Senado y Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma.
    Clínicas de Chile reúne a expertos en torno al futuro de Fonasa Manuel Inostroza, académico U. Andrés Bello; Claudia Copetta, gerenta de Estudios de Clínicas de Chile A.G.; Jorge Tarziján, académico U. Católica y Cristián Piera, gerente general corporativo de Grupo Alemana.
    Clínicas de Chile reúne a expertos en torno al futuro de Fonasa Cristián de la Fuente, gerente general Red de Salud UC-Christus; Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales y Javier Fuenzalida, presidente del directorio de Clínicas de Chile A.G.
    Clínicas de Chile reúne a expertos en torno al futuro de Fonasa José Ignacio Valenzuela, gerente general Prestadores Banmédica; Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud del Senado; Jorge Laso, director general Clínica Universidad de Los Andes y Dr. Juan Pablo Pascual, director médico RedSalud.
    Clínicas de Chile reúne a expertos en torno al futuro de Fonasa Juan Pablo Pomés, abogado Clínicas de Chile A.G.; Sebastián Reyes, gerente general RedSalud; Dra. Carolina Asenjo, directora Médica Clínica Dávila; Dra. Paulina Gómez, gerenta de Corporativo Médico Bupa y Mathías Anwandter, gerente general Clínica Alemana de Santiago.
    Clínicas de Chile reúne a expertos en torno al futuro de Fonasa Leonidas Rosas, gerente corporativo de Desarrollo y Nuevos Negocios Andes Salud; Melissa Hohmann, presidenta Asociación de Isapres y Dr. Bernd Oberpaur, médico Director Clínica Alemana.
    Clínicas de Chile reúne a expertos en torno al futuro de Fonasa Carlos Pasten, Colegio de Ingenieros de Chile A.G.; Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile y Javier Fuenzalida, presidente del directorio de Clínicas de Chile A.G.
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