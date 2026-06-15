Clínicas de Chile A.G. reúne a autoridades, expertos y principales actores en salud en torno a una mirada de futuro para Fonasa

Considerando que los temas de salud no pueden esperar y que es necesario modernizar instituciones clave del sistema de salud, Clínicas de Chile A.G. -gremio que congrega a los principales prestadores privados del país- reafirmó su voluntad de aportar propositivamente al debate público.
Para ello, organizó el pasado 11 de junio, el seminario “Una mirada de futuro para Fonasa: Claves de una gobernanza moderna y sostenible”, encuentro que reunió a las principales voces del sector en un cruce de miradas académicas, políticas y gremiales.
El encuentro tuvo como base la presentación de un estudio sobre la materia realizado por el académico de la U. Católica, Jorge Tarziján, quien desarrolló una propuesta para una nueva gobernanza para Fonasa.
La instancia contó con la exposición de la ministra de Salud, May Chomali y del director de Fonasa, César Oyarzo. Luego, se desarrolló un panel de expertos compuesto por el senador Juan Luis Castro, la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada y los académicos Luis Castillo y Álvaro Erazo.
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