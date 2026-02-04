Creador de contenido comparte tenso momento tras ser impedido de conversar con ministro en Punta de Parra

El influencer conocido como @soyeljota_ compartió un registro en su cuenta de Tik Tok que muestra el tenso momento que vivió al intentar conversar con el ministro Álvaro Elizalde, según confirmo The Clinic, durante una visita protocolar a la localidad de Punta de Parra, una de las zonas afectadas por los incendios en la Región del Biobío.

El creador de contenidos relató en el video que al momento de intentar acercarse al encargado del Ministerio del Interior fue impedido por el personal de seguridad y funcionarios que se encontraban en el lugar, quienes le preguntaron reiteradamente su objetivo. “¿Tú necesitas más likes?“, se alcanza a escuchar en el video.

El hecho generó diversas reacciones en redes sociales. Por un lado, quienes apoyaron la iniciativa del joven, quién se encuentra en terreno ayudando a las familias afectadas por la catástrofe, y por otro, quienes cuestionaron la forma de abordar al jefe de la cartera.