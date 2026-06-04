Desde la Redacción: Harald Beyer defiende a Grau ante AC y expresa dudas por pérdida de gratuidad en Escuelas Protegidas
En el programa de streaming de La Tercera el exministro de Educación del primer gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, valoró el proyecto de Escuelas Protegidas, que fue despachado a ley desde el Congreso esta semana. Aun así, afirmó tener "dudas" por la pérdida de gratuidad, planteando que le parece "un poco complejo". En temas políticos, el otrora secretario de Estado -quien fue destituido de su cargo por el Senado luego que se aprobara una acusación constitucional en su contra- defendió al exministro Grau del libelo que impulsan republicanos y libertarios. "No tiene ningún sentido y no creo que merezca el exministro Grau este tratamiento", dijo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.