Los reparos dentro de la oposición al Registro Único de Vándalos que impulsa el gobierno
"Me parece que es el intento construir el antagonista equivocado en seguridad", sostuvo la presidenta de Nodo XXI, Camila Miranda, sobre al Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa del Ejecutivo que plantea, entre otras cosas, quitar beneficios sociales como la PGU y gratuidad a quienes comentan determinados delitos. "El principal enemigo en seguridad es el crimen organizado y de esos todavía no se escucha alguna medida categórica", dijo la investigadora, enfatizando que "estamos hablando es de un listado que justamente tiene sanciones para quienes reciben beneficios sociales y que son los más vulnerables del país".
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