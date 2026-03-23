Cristián Valdivieso: Kast busca “una unidad con el sentido común de la ciudadanía, no una unidad política”
"Vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad", dijo el Presidente José Antonio Kast en entrevista con este medio al ser consultado por la posibilidad de indultar a uniformados por hechos cometidos en el estallido social. En conversación con el programa de streaming de La Tercera el director de Asuntos Públicos de Criteria ahondó en el llamado del Mandatario y por qué, de todas formas, podría causar "polarización". "La mayoría de la gente no está de acuerdo con los indultos (...). Dado el contexto complejo por la subida de las bencinas y por la realidad que se impuso, ¿es posible todavía no pagar un gran costo por hacer algo solo para la barra propia?", reflexionó sobre el eventual uso de la facultad presidencial. Revisa en el video el análisis completo.
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