Criteria: Presidente Kast alcanza el 50% de aprobación, pero desaprobación anota alza y llega al 37%

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la encuesta Agenda Criteria correspondientes a marzo de 2026, los que abordan la evaluación del Mandatario, la percepción sobre la situación del país y distintas medidas que han marcado la agenda pública durante la última semana.

José Antonio Kast y evaluación presidencial

El Presidente José Antonio Kast alcanzó un 50% de aprobación, lo que representa un alza de 4 puntos en comparación con la medición anterior.

En tanto, su desaprobación subió 7 puntos , llegando a un 37%.

Este movimiento se explica por una caída en el porcentaje de personas que no manifiestan opinión, que pasó de un 24% a un 13%.

Criteria: Presidente Kast alcanza el 50% de aprobación, pero desaprobación anota alza y llega al 37%

Percepción de emergencia en el país

Respecto a la situación económica, un 53% de los encuestados considera que Chile atraviesa actualmente una emergencia en esta materia.

Por el contrario, un 31% declara estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación.

En seguridad, la percepción es más extendida: un 68% estima que el país vive una situación de emergencia, mientras que un 20% se manifiesta en desacuerdo.

En cuanto al manejo del gobierno frente a estos escenarios, un 49% considera que el camino adoptado es el correcto, mientras que un 31% evalúa que es incorrecto.

Agenda de la semana

En relación con las medidas discutidas durante los últimos días, un 53% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, mientras que un 26% respalda esta iniciativa.

En contraste, un 55% se muestra de acuerdo con no seguir ampliando la gratuidad hacia familias de mayores ingresos, frente a un 28% que está en desacuerdo.

Respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE), un 47% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con exigir su pago a profesionales, mientras que un 28% se manifiesta en desacuerdo.

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Sobre la situación de las finanzas públicas heredadas, un 56% la considera algo o muy grave, mientras que un 35% la evalúa como menos grave.

En materia de gasto fiscal, un 53% está en desacuerdo con que sea urgente reducir el gasto del Estado si esto implica afectar beneficios sociales, mientras que un 20% está de acuerdo con esa medida.

Finalmente, un 45% se muestra en desacuerdo con indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social, mientras que un 32% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta medida.