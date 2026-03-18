Economía chilena crece 2,5% en 2025 y gobierno de Boric cierra con alza promedio de 2%

La economía creció más de lo que se esperaba. Con el cierre preliminar de los Imacec se proyectaba una expansión de 2,3%. Sin embargo, ahora subió levemente. De acuerdo al Banco Central, el 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,5%, en línea con la proyección que tenía el gobierno de Gabriel Boric.

Con este resultado, el crecimiento del PIB para el periodo de 2022-2025 fue de 2%, superando al 1,8% de Michelle Bachelet. Pero por debajo del 7,4% del gobierno de Patricio Aylwin; del 5,5% de Eduardo Frei; del 4,8% del período de Ricardo Lagos; del 3,5% de Michelle Bachelet 1 y del 5,4% y 2,5% de los gobiernos de Sebastián Piñera.

Según explicó el ente rector, este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna que creció 4,2, la que fue impulsada tanto por la inversión (7%) como por el consumo (2,8%).

En el desglose, el consumo de los hogares se expandió 2,7%, con alzas en todos sus componentes. La principal contribución se observó en el consumo de bienes no durables, donde destacaron las compras de vestuario y alimentos. Le siguió en importancia el gasto en servicios, en particular el relativo a salud y a restaurantes y hoteles. En tanto, en el consumo de bienes durables se registraron mayores compras de productos tecnológicos. Mientras que el consumo de gobierno, por su parte, creció 3% como consecuencia de un mayor gasto en salud pública.

Asimismo, la inversión aumentó 8,9% reflejando, principalmente, el desempeño de la formación bruta de capital fijo (FBCF). En efecto, esta última creció 7,0% debido a mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos y de transporte.

En menor medida, el componente de construcción y otras obras también aportó al resultado, en particular el asociado a obras de ingeniería. Adicionalmente, el período registró una menor desacumulación de existencias, las que alcanzaron un ratio anual de -0,1 del PIB.

Las exportaciones crecieron 4,6% impulsadas, en gran parte, por los envíos de fruta –cerezas y frutos secos–, oro y alimentos. Las exportaciones de servicios también aumentaron, resaltando el gasto en turismo.

En tanto, las importaciones aumentaron 10,5%, en línea con mayores internaciones de maquinaria y equipos, en particular de aparatos eléctricos y electrónicos y de vehículos de transporte. Asimismo, las importaciones de servicios aumentaron.

Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

El ingreso nacional bruto disponible real creció 4,0% durante el año, resultado mayor al observado en el PIB, lo que se explicó por un aumento en los términos de intercambio, efecto que fue parcialmente compensado por mayores rentas pagadas al exterior. Y el ahorro bruto total ascendió a 24,1% del PIB en términos nominales, compuesto por un ahorro nacional de 22,8% del PIB y un ahorro externo de 1,2% del PIB, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

De acuerdo con la política de publicaciones y revisiones de Cuentas Nacionales, se actualizaron las cifras correspondientes a los años 2023 y 2024. En comparación con lo publicado anteriormente, el crecimiento del PIB se revisó dos décimas al alza en ambos años, de 0,5% a 0,7% en el 2023 y de 2,6% a 2,8% en el 2024.

Por su parte, la variación del PIB de 2,5% en el año 2025 se ubicó dos décimas por sobre la cifra preliminar publicada en el Imacec (2,3%). Lo anterior se explicó, principalmente, por la actualización de información básica para la elaboración de indicadores de coyuntura.

Bandera imacec

Por sectores

El Banco Central informó que la actividad económica fue impulsada, principalmente, por las actividades de comercio, servicios personales, industria manufacturera y servicios empresariales. En contraste, las actividades que retrocedieron fueron minería y Electricidad, Gas y Agua.

Así, en el desglose, la actividad del comercio creció 6,1%. Las ventas mayoristas fueron la principal contribución al resultado, seguidas por las minoristas y automotrices. Por su parte, cifras desestacionalizadas dieron cuenta de una aceleración en el cuarto trimestre.

El comercio automotor, en tanto, se vio favorecido por la renovación de buses para el transporte público y por mayores ventas de camiones. También contribuyó al resultado una mayor demanda por mantenciones y repuestos. Por su parte, la actividad mayorista aumentó en línea con las ventas de alimentos, impulsadas principalmente por las exportaciones de frutas. Asimismo, se registró un incremento en las ventas de maquinaria y equipo, y de enseres domésticos.

El aumento del comercio minorista fue generalizado, destacando las ventas realizadas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario, grandes tiendas y a través de plataformas de comercio electrónico.

Los servicios personales aumentaron 3,9%, resultado que fue incidido por la salud y, en menor medida, por la educación. En cambio, el resto de la actividad presentó una caída. Por su parte, cifras desestacionalizadas dieron cuenta de una aceleración en el último trimestre. Tanto la educación pública como la privada registraron alzas. En el primer caso producto de una mayor asistencia y subvenciones, y en el segundo por un incremento en las matrículas.

El crecimiento de 3,1% registrado en la industria manufacturera fue determinado, principalmente, por la elaboración de alimentos y de productos metálicos, maquinaria y equipo. En contraste, la producción de bebidas y tabaco cayó, restando al resultado anterior. Descontando la estacionalidad, la actividad aumentó en el cuarto trimestre.

Expertos: no acelera el PIB 2026

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, plantea que “esta sorpresa no responde a una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía chilena en los últimos meses, sumado a que en este caso se agudiza la diferencia de dinamismo registrado durante la primera y la segunda parte del año 2025”. De esta forma, planea que “más que proyectar un mayor impulso para el 2026, preocupa el efecto base que puede generarse para este año, toda vez que la actualización de cifras generan una base de comparación aún más exigente para el primer semestre 2026”.

Asimismo, dijo que este cierre de año “se presenta en un escenario poco favorable para la actividad económica, recordando que el Imacec de enero, que mostró un débil inicio de año, en medio de un contexto complejo que incorpora un debilitamiento evidente del sector externo y un escenario fiscal bastante tensionado a nivel nacional”.

Por lo mismo, la economista plantea que fijaron “un sesgo a la baja en su proyección de crecimiento, de modo que nuestra proyección actual apunta a un crecimiento del PIB para el año 2026 en torno a 2,4% anual”.

Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de La Frontera, añade que “si el gobierno logra ir resolviendo adecuadamente los desafíos en materia laboral, productividad, incentivo a inversiones, consolidación fiscal, expectativas, entre otros; pudiéramos ubicarnos en un tramo de 2,5% - 2,8%. Pero de mantenerse la incertidumbre y/o generar ruido con ajustes muy drásticos, o que las modificaciones se demoren más de lo esperado o no logren efectos a corto plazo podríamos ubicarnos en el tramo 2,2% - 2,5%”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, asevera que “por ahora mantenemos nuestra proyección de 2,6%, pero con un claro balance de riesgo sesgado a la baja”.

Mientras que para Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma de Chile señala que “contrario a lo que se podría pensar, el crecimiento previo no nos da mayor impulso, sino que nos deja una base de comparación más alta. Además, ya veníamos constatando una suerte de desaceleración en la última parte de 2025, lo que explica los débiles Imacec que hemos tenido a la fecha. En la práctica, la pista se le ha puesto más pesada a la actual administración para satisfacer las expectativas de un mayor dinamismo”.

En ese sentido, plantea que “todo parece indicar que la economía podría anotar nuevamente un crecimiento de 2,5% este año. Crecer por sobre ese guarismo representa todo un desafío, sobre todo porque no tenemos medidas concretas ya implementadas, sino un plan cuya viabilidad política e impacto real están por verse. Solo si somos capaces de sembrar buena semilla este 2026, podríamos aspirar a algo cercano al 3%, pero ya pensando en el 2027″.

Nicolás Grau, ministro de Hacienda Oscar Ordenes Rivera

Grau celebra la cifra

Desde el actual gobierno, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, afirmó que, si bien la cifra “es marginalmente superior a lo anticipado por las proyecciones del Imacec y también por las expectativas recogidas en la Encuesta de Expectativas Económicas, sin embargo, advirtió que este resultado no cambia el diagnóstico de fondo sobre la situación económica del país”. Asimismo, aseveró que “esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia”, afirmó Rodríguez.

Mientras que el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, si bien no ha dado entrevistas después de dejar el cargo sí ha utilizado su red social x para comentar la coyuntura. Se trata del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien afirmó: “¡Buenas noticias! Datos oficiales de cuentas nacionales dan un 2,5% de crecimiento del PIB. Esa era la proyección de Hacienda”.

Asimismo, añadió en su comentario que “con ese dato la deuda pública relación al PIB queda en 41,5% del PIB menor al 41,7% del cierre preliminar y de la que había en 2024. Es decir, logramos bajar la deuda luego de 18 años”.