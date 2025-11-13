Cristóbal Bellolio: “Hoy sería más sorpresivo que Matthei llegue a segunda vuelta que Kaiser”
El analista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, en conversación con Eugenia Fernández y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, aborda en qué pie llegan los abanderados a sus cierres de campañas, cómo el potencial gobierno de José Antonio Kast administraría el factor Kaiser y las causas que permitieron el alza del candidato libertario.
