Crudo análisis a derrota de la izquierda en presidenciales: “Ya no emocionamos al mundo popular”
El académico de la Universidad de Chile y columnista de La Tercera, Cristóbal Osorio, realizó una profunda crítica al rol que ha tomado la izquierda y que llevó, según él, a la derrota de Jeannette Jara en los comicios del domingo pasado. Aunque Osorio cuestionó la "elitización" del sector y el "alejamiento" del mundo popular, llamó a no realizar una "lectura cortoplacista de cuchillos largos" de recriminaciones cruzadas.
