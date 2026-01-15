Cuatro astronautas regresaron de emergencia a la Tierra por un problema médico grave
Durante la madrugada, cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de una cápsula SpaceX Crew Dragon aterrizaron con éxito en el Océano Pacífico. Tras cinco meses en el espacio, los astronautas estadounidense Mike Fincke y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platanov tuvieron que suspender su misión por un problema de salud de uno de ellos.
Fuente: El País España
