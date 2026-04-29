Porsche inaugura Corredor Verde en el sur de Chile y expande su red de electromovilidad

Porsche avanza en su estrategia de electromovilidad en Chile con la inauguración de un nuevo Corredor Verde en la Región de Los Lagos, consolidando su red de carga en destinos turísticos de alto valor. Esta iniciativa forma parte del programa global Destination Charging, orientado a ofrecer soluciones de recarga en lugares exclusivos y de alta demanda.

El nuevo corredor se emplaza en la denominada Ruta Lagos del Sur, un circuito que conecta paisajes emblemáticos como las zonas lacustres de Llanquihue, Ranco y Villarrica. En este trayecto, la marca instaló seis puntos de carga estratégicamente ubicados en hoteles y centros turísticos, permitiendo a los usuarios de vehículos eléctricos e híbridos enchufables realizar viajes de larga distancia con mayor comodidad y autonomía.

Entre los puntos habilitados destacan destinos como los hoteles Cabañas del Lago, Termas de Puyehue Wellness Spa y Huilo Huilo, entre otros. Todos ellos cuentan con infraestructura de carga de hasta 22 kW, lo que permite recargar los vehículos mientras los usuarios disfrutan de su estadía.

Este nuevo desarrollo corresponde a la cuarta etapa del programa en el país, tras la implementación de corredores en O’Higgins, Valle del Maipo y Valle del Elqui. De esta forma, Porsche refuerza la continuidad de su red y amplía su presencia fuera de la zona central, acercando la electromovilidad a regiones y potenciando el turismo sustentable.

Uno de los aspectos clave de este proyecto es la integración entre infraestructura de carga, conectividad territorial y experiencia de usuario. La propuesta busca no solo facilitar los desplazamientos en vehículos eléctricos, sino también ofrecer un estándar de viaje alineado con el estilo de vida de los clientes de la marca, combinando tecnología, confort y sostenibilidad.

El desarrollo del corredor se realizó en conjunto con Copec Voltex, reforzando el compromiso de ambas compañías por expandir la infraestructura de carga en el país y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica, especialmente en zonas con alto potencial turístico.