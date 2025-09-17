SUSCRÍBETE
Cuecas, banderazos y TikTok: así lanzaron los candidatos sus campañas presidenciales

Desde la capital, Valparaíso e incluso las redes sociales los aspirantes a La Moneda dieron el puntapié inicial a sus campañas presidenciales. Revisa en el video el despliegue que tuvieron los candidatos.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Lo Último

Reino Unido reconocerá el Estado palestino tras el fin de la visita de Estado de Trump

Bencinas suben a partir de este jueves 18 de septiembre

Cencosud consolida su presencia en EE.UU. y ahora ya tiene el 100% de The Fresh Market

Mall Plaza Vespucio anuncia suspensión del servicio de seguridad y estudiando acciones legales tras muerte de hombre

Servel cifra en 15.779.102 los electores habilitados para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias

Médico de Bolsonaro dice que expresidente padece de cáncer de piel en fase inicial

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Chile

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Mall Plaza Vespucio anuncia suspensión del servicio de seguridad y estudiando acciones legales tras muerte de hombre

Negocios

Cencosud consolida su presencia en EE.UU. y ahora ya tiene el 100% de The Fresh Market

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro

Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

El Deportivo

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League

Gustavo Álvarez aborda el interés de la selección peruana de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030

Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Mundo

Médico de Bolsonaro dice que expresidente padece de cáncer de piel en fase inicial

Impuesto a ultrarricos agita el debate político en Francia en medio de nueva jornada de protesta por ajuste fiscal

Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada