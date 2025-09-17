Cuecas, banderazos y TikTok: así lanzaron los candidatos sus campañas presidenciales
Desde la capital, Valparaíso e incluso las redes sociales los aspirantes a La Moneda dieron el puntapié inicial a sus campañas presidenciales. Revisa en el video el despliegue que tuvieron los candidatos.
