Declaran Alerta Roja en Melipilla: Senapred solicita evacuar diversos sectores
Durante la tarde de este sábado, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Melipilla debido a un incendio forestal denominado "Las Tinajas". Por indicación de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Senapred ordena evacuar los sectores Alto del Carmen, Quebrada del Carmen, Quebrada Relhue y Valle del Ulmen debido al riesgo a zonas pobladas.
