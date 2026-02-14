SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Declaran Alerta Roja en Melipilla: Senapred solicita evacuar diversos sectores

    Durante la tarde de este sábado, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Melipilla debido a un incendio forestal denominado "Las Tinajas". Por indicación de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Senapred ordena evacuar los sectores Alto del Carmen, Quebrada del Carmen, Quebrada Relhue y Valle del Ulmen debido al riesgo a zonas pobladas.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:MelipillaAlerta RojaIncendiosIncendios Forestales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    Suma siete meses sin ganar: Nicolás Jarry cae en su debut en la qualy del ATP de Río de Janeiro

    Incendio forestal en Vichuquén: declaran Alerta Roja y ordenan evacuar sector

    “La tormenta más fría del invierno”: California y Nevada se prepara para la mayor caída de nieve en la temporada

    Dudosa ayuda

    Lejos del sentido común

    Servicios

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Controlan incendio forestal en Los Ángeles: afectó al menos 6,5 hectáreas

    Controlan incendio forestal en Los Ángeles: afectó al menos 6,5 hectáreas

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal
    Chile

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    Capturan a dos mujeres por golpear a una persona con discapacidad en La Serena: una quedó en prisión preventiva

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Suma siete meses sin ganar: Nicolás Jarry cae en su debut en la qualy del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    Suma siete meses sin ganar: Nicolás Jarry cae en su debut en la qualy del ATP de Río de Janeiro

    “Sin derecho a reclamar”: Deportes Limache acusa a Instagram de borrar su cuenta oficial

    Mono Sánchez sale a responder los duros dardos de Felipe Gutiérrez tras el clásico entre Coquimbo Unido y La Serena

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno
    Cultura y entretención

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”
    Mundo

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    “La tormenta más fría del invierno”: California y Nevada se prepara para la mayor caída de nieve en la temporada

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York