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    Kast anuncia reforma a la Ley Indígena para permitir a las comunidades arrendar e hipotecar sus tierras

    El mandatario aseguró que el gobierno impulsará una reforma a la Ley Indígena que otorgue “mayores libertades”

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Cuenta PúblicaLey Indigenta

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