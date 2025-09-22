Delincuente apuñaló a dos guardias en supermercado: tenía 35 detenciones anteriores

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00, luego de que los guardias sorprendieron al agresor robando dentro de un supermercado Líder, situación que habría escalado fuera del local y donde habrían sido agredidos con un arma blanca.

Una de las víctimas fue agredida en el cuello, y la otra en su hombro derecho, y fueron trasladadas al Hospital Base de Valdivia, donde una se mantiene en riesgo vital.

Con la información entregada por testigos, Carabineros encontró al agresor, quien registra 35 detenciones anteriores por hurto, porte de armas, lesiones y otros ilícitos.

La Fiscalía de Valdivia confirmó que el hombre quedará a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia por el delito de homicidio frustrado o robo con homicidio frustrado, lo que se definirá según el avance de la investigación.